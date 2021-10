Reynaldo Arenas y sus críticas más punzantes a la televisión peruana en los últimos años

En los últimos días, el actor que interpreta al tío de Tupac Amaru II en la serie de televisión Los otros libertadores, Reynaldo Arenas, criticó duramente la edición que habría tenido la obra en algunas escenas. El actor dejó entrever que se habría priorizado el tema económico por encima de la calidad de la obra.

Pero esta no es la única vez que el actor manifiesta su incomodidad ante las producciones a nivel nacional. Cabe mencionar también que algunos personajes de la televisión se han ganado con las críticas del actor de teatro y cine. A continuación, un recuento de los momentos en que Reynaldo Arenas se manifestó.

En el año 2015, fue la modelo Milett Figueroa quien tuvo la oportunidad de ser blanco de las críticas de Reynaldo. Por esos años, se había terminado de grabar la cinta de acción Al filo de la ley, donde ambos personajes actuaron juntos.

Cuando el actor fue consultado por la participación de la joven actriz, no tuvo problemas en asegurar que, para ser parte de una película o novela, no solo basta con ser bonita. “Los directores han visto que es una linda figura, que adorna la pantalla y está bien, así se empieza: desde abajo. Imagino que si tiene interés en lograr una posición en las artes escénicas tendrá que estudiar; el solo hecho de ser bonita no basta”, señaló por esos años.

Para el año 2019, el destacado actor se pronunció en relación a los realities de televisión como Esto es Guerra y Combate, con los que no tuvo reparos en calificarlos como chabacanos y degradantes. “Uno ve distintos programas de televisión nacional y solo encuentra personas con los mismos rasgos raciales. Los realities, por ejemplo, me parecen una degradación. Todo se basa en su cuerpo y en sus caras bonitas”, señaló.

En esa misma entrevista, también mencionó que “hay gente joven que es muy inteligente y talentosa, pero no se les da la oportunidad porque simplemente no están dentro del prototipo que los productores quieren”. De esa manera se refirió a las producciones de televisión que hay en la actualidad.