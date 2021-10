Reynaldo Arenas, reconocido actor peruano, levantó la polémica al criticar duramente la serie Los otros libertadores, proyecto ambicioso que lanzó Latina para celebrar el Bicentenario de nuestro país. En ese sentido, el artista cusqueño, quien también forma parte de la producción, reclamó sobre los cambios de algunas partes de la historia y recibió el respaldo de sus seguidores.

El último domingo 3 de octubre se estrenó el segundo capítulo de la historia de Túpac Amaru II. Horas después, Reynaldo Arenas, quien interpreta al tío del personaje principal, recurrió a su cuenta de Facebook para lamentar la omisión de escenas importantes.

“ Me interesa saber a quién se le encomendó la edición. Han destruido con repeticiones forzadas, la mutilación de escenas importantes que daban información sobre esta gesta . No me queda nada más que decir, qué lamentable es tirar por la borda todo un trabajo extremadamente duro y realizado con mucha pasión”, escribió el actor, quien en 1884 protagonizó la película de Túpac Amaru.

Tras su descargo, usuarios no dudaron en darle la razón a Reynaldo Arenas, ya que también se sintieron decepcionados sobre cómo se está desarrollando la historia de Los otros libertadores.

Reynaldo Arenas: usuarios respaldan críticas del actor contra serie Los otros libertadores. Foto: captura/Facebook

“ Una historia mal contada ”, “Es una caricatura mal hecha de un personaje mal construido, siempre con el ceño fruncido, siempre molesto, sin dicción clara, nada carismático. Pésima historia y pésimos actores”, “Que hagan otra”, “La vi muy plana, el maestro Reynaldo sabe”, “Es una pena que hayan malogrado la historia”, “Ese director desconoce la historia”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas, tras el estreno del segundo capítulo de la serie de Latina.