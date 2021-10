Patricia del Río tras renuncia de Guido Bellido: “Sacarlo ha sido un gran paso”

Diversas figuras mediáticas se pronunciaron ante la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Entre ellas están Juliana Oxenford y Lorena Alvarez. A ellas se sumó la periodista Patricia del Río, quien expresó que fue una buena decisión por parte del presidente Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, la reconocida comunicadora remarcó lo dicho por el presidente del país. “Hay que poner al Perú por encima de intereses partidarios”, indicó al inicio de su reciente post.

Además, Patricia del Río se refirió a Mirtha Vásquez como el reemplazo de Guido Bellido y se dirigió a las personas que la critican por ser de cierta ideologia.

“A menos que haya cambios a última hora, la nueva premier sería Mirtha Vásquez quien hizo un gran trabajo como presidenta del Congreso en el periodo Sagasti. A los que ya empezaron a quejarse porque es muy roja o no sé qué recuerden que este gobierno es de izquierda, no se trata de pedirles que se vuelvan de derecha, eso no va a pasar, sino que convoquen a gente responsable y Vásquez lo es”, añadió.

Al final de su extensa publicación aplaudió la decisión de Pedro Castillo de retirar a Bellido del cargo.