Natalia Salas sobre conducir América hoy: Es como preguntar si quiero una torta de chocolate

Esta mañana, América hoy recibió en su estudio a Natalia Salas, actriz que en 2019 debutó como conductora del espacio televisivo junto a Ethel Pozo y Renzo Schuller. Tras su salida del programa, esta es la primera vez que la intérprete vuelve a pisar el set de América Televisión.

Durante su visita, Janet Barboza no se aguantó en consultar a la artista nacional sobre sus ganas de regresar al magazine.

“Natalia, tengo que hacerte esta pregunta porque me dicen que el rating está rompiéndola. ¿Te gustaría volver a América hoy?”, preguntó la exbailarina.

Muy a su estilo, Salas contestó afirmativamente la interrogante.

“Ay Janesita, pero qué pregunta, es como que me digas: ‘¿te gustaría un pedacito de torta de chocolate?’ ¡(Es) obvio!”, manifestó la actriz.

Como parte del juego, Barboza quiso poner en aprietos a Ethel Pozo preguntándole a quién elegiría para que se quede en la conducción definitiva del programa.

“Me parece que Natalia es del estilo de Meli, son más tranquilas, pero Ethel tendría que elegir a una de ellas”, comentó Janet. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel se negó a responder.

“No, yo no elijo nada, el que elige es Armando, tú sabes cuánto te quiero (Natalia) y cuánto quiero a Melisa, no seas así, (me pones) entre la espada y la pared”, expresó incómoda Pozo.

Edson Dávila, por su parte, sostuvo que Salas sería una buena reincorporación al programa, debido a su experiencia como intérprete.

”Ella no necesita pasar casting, es una persona preparada”, aseguró el popular ‘Giselo’.