Magaly Medina encara a Susy Díaz en vivo por supuestamente haberla llamado infeliz

Magaly Medina y Susy Díaz se volvieron a ver luego de su última entrevista, en la cual la popular figura de televisión abandonó intempestivamente el set del programa. La conductora no dudó en reclamarle por un calificativo que usó contra ella en declaraciones posteriores.

A pesar de que la madre de Flor Polo se mostró agradecida con la producción del espacio por haberla acompañado en diversas etapas de su vida, ayudándola incluso a divorciarse de Andy V, la presentadora no dudó en encararla por haberla llamado “infeliz”.

“Sí, me agradeces, pero me llamas infeliz” , dijo mientras leía algunos de los titulares que difundieron los medios de prensa recientemente.

Sin embargo, Susy Díaz indicó que no recuerda haber usado ese adjetivo e incluso pidió a la producción de Magaly TV, la firme mostrar las imágenes que prueben dicho episodio: “Esa palabra yo no la he dicho, saquen por favor el audio, qué periódico es. No pongan en mi boca cosas que no he dicho”.

A pesar de los tensos minutos que se vivieron al inicio, Magaly Medina y la excongresista relajaron los ánimos y bromearon sobre los montos económicos que muchas veces los artistas exigen para aparecer en los programa de espectáculos.

“Nadie va gratis a los programas. Nosotros estamos misios porque tenemos que andarle pagando a todo el mundo. Acá ya debemos media vida, estamos endeudados hasta el año siguiente porque somos un programa pobre”, dijo la conductora entre carcajadas.