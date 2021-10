Magaly Medina defiende a Melissa Klug de Milena Zárate: “Me asombra que seas tan conservadora”

Las explosivas declaraciones de Milena Zárate sobre la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, a quien le lleva 13 años, han traído cola, ya que la misma Magaly Medina utilizó su espacio para responder a la bailarina de Reinas del show y salir en defensa de la empresaria chalaca, quien hace poco se comprometió con el joven futbolista.

“ Milena Zárate ha decidido meter su cuchara en la vida de Melissa Klug, Milena le ha declarado a todos los medios que Melissa es abuela y que Jesús es un niño . Bueno, tampoco es un niño porque tiene 24 años y ya cruza la pista solo y si le propones matrimonio a una mujer sabes en lo que te estás metiendo”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme.

Asimismo, Magaly Medina expresó que Milena Zárate no está en una buena posición de criticar a Melissa Klug, ya que ella también estuvo con un futbolista de 29 años. Además, la cuestionó por señalar que una persona mayor no puede volver a enamorarse.

“ ¿Quiere decir que cuando una es abuela y tiene 5 hijos se le tiene que negar el amor? ¿Uno ya no se puede enamorar ? Ya pues, tan conservadora Milena Zárate, me asombra que seas tan conservadora. Hay personas que viven el presente sin pensar en el futuro, uno no los puede obligar a pensar como nosotros. Uno puede dar una opinión. Yo tampoco me metería con alguien de 24 años porque no me provoca por más maduro que sea, lo vería como mi hijito, pero hay personas que no y es lo que necesitan eso en su vida”, añadió la figura de ATV.

“¿Ella no estuvo saliendo con un jugador mucho menor que ella? Entonces por qué habla de la otra. Lo que pasa es que a ella ese chibolo le pagó mal. Un jugador de futbol de 29 años y ella tiene 37″, añadió.