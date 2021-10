Lucía de la Cruz baja 23 kilos: “Me he puesto vestidos de hace 20 años y me quedan”

La reactivación del mundo del espectáculo sigue viento en popa. Una de las artistas más felices es Lucía de la Cruz, pues este sábado 9 de octubre ofrecerá un gran show en la peña Del Carajo, junto al grupo Perú Mujer.

En una entrevista realizada este miércoles 6 de octubre, la artista criolla se mostró muy entusiasmada por su show y reveló que ha bajado 23 kilos de manera natural.

Lucía de la Cruz aseguró que bajó de peso a base de dietas. Foto: Difusión

“Hice una dieta, estoy comiendo sano, no como frituras ni grasas. No tomo gaseosa hace 17 años, pues soy diabética. Me siento bien porque me he puesto vestidos de hace 20 años y me quedan ”, dijo muy orgullosa.

De la Cruz recalcó que el radical cambio se dio después de que fuera operada de la vesícula y aseguró que a partir de noviembre se vienen más cambios. “Lucía cambia totalmente su apariencia física, puesto que me voy a cambiar las mamas y me haré un rejuvenecimiento facial… y todo es para mi público. Quiero estar regia, como siempre”, precisó.

La intérprete de “Perdóname” indicó que sigue manteniendo su voz. “Tener 63 años cantándole al mundo no es tener 15 ni 20 años. Me siento una chica de 21 y sigo cantando como los dioses , como él me manda”.

Lucía de la Cruz también habló de cómo ha enfrentado la pandemia. Dijo que hasta ahora no se ha contagiado de la COVID-19 y que se sigue cuidando, pese a que ya tiene sus dos dosis. “Estoy protegida, pero tengo que seguir cuidándome. Soy una hija bendecida del señor, pues hemos perdido a muchos compañeros, amigos, familiares. He sabido sobrevivir”.

Por otro lado, la artista respondió a los cuestionamientos que se le hizo por hacer los famosos ‘privaditos’. “Yo tenía que trabajar, pero siempre usé mis protocolos, que son muy claros para la gente que me contrata. Yo no canto después de las doce (de la noche) para nadie, porque cuido el toque de queda. Para mí esos no son privaditos, son trabajos de los que vivo, tengo que comer, pagar casa, pagar luz y no mantengo a nadie, simplemente a mis hijos”, se defendió.

Dato: Para ver el show de Lucía de la Cruz y el grupo Perú Mujer este sábado en Del Carajo, puedes separar tus entradas vía WhatsApp a los teléfonos 962 387 515 / 994 688 519