Lourdes Sacín sobre Melissa Klug y Jesús Barco tras críticas de Milena: “Si hay amor, que disfruten”

¡No se queda callada! Lourdes Sacín también opinó sobre la relación que mantienen Melissa Klug y Jesús Barco, quienes se han comprometido recientemente. La periodista dio su punto de vista al respecto, luego de que Milena Zárate cuestionara la diferencia de edad que existe ent la pareja y asegurara que nunca estaría con un hombre menor que ella.

A través de sus redes sociales, la comunicadora defendió el amor que existe entre la empresaria y el futbolista y mencionó que no le encuentra el problema al tema de la edad.

“No conozco a Melissa Klug, pero veo sus videos y la veo súper feliz con su pareja, no le veo el problema de la edad, ni que sea abuela porque es una abuelita súper joven. Si ella ha vuelto a creer en el amor, bienvenido sea, no entiendo por qué Milena Zarate deba decir algo de eso ”, se lee al inicio de su publicación de Facebook.

“Mientras uno esté feliz, es lo único que importa y se les ve enamorados. Si hay amor que disfruten, sus hijas están grandes y así está feliz. A mí me encanta ver parejas felices, me hace pensar que sí existe el amor. Disfruten”, agregó Sacín.

Publicación de Lourdes Sacin Foto: Facebook

Del mismo modo, Magaly Medina también se mostró sorprendida por las declaraciones de Milena Zárate.

“¿Quiere decir que cuando una es abuela y tiene cinco hijos se le tiene que negar el amor? ¿Uno ya no se puede enamorar? Ya pues, tan conservadora Milena Zárate. Me asombra que seas tan conservadora. Hay personas que viven el presente sin pensar en el futuro, uno no los puede obligar a pensar como nosotros. Uno puede dar una opinión. Yo tampoco me metería con alguien de 24 años porque no me provoca por más maduro que sea, lo vería como mi hijito, pero hay personas que no y es lo que necesitan eso en su vida”, expresó la figura de ATV.