La voz senior: Jorge Luis Bendezú fue eliminado tras críticas del dúo Pimpinela

Entrada la etapa de conciertos en vivo y con las presentaciones de los exfinalistas, los participantes del programa reality musical La voz senior se enfrentan y luchan cada noche para no ser eliminados por sus coaches.

En la edición de este miércoles 6 de octubre, luego de anunciar a la primera eliminada de la noche, Denys Torres, del equipo de la salsera Daniela Darcourt, Jorge Luis Bendezú subió al escenario y debutó con el tema “Goodbye yellow brick road” de Elton John. No obstante, pese a sus esfuerzos por sobresalir, no logró impresionar al jurado y se convirtió en el segundo eliminado de esta gala .

Precisamente, Joaquín Galán juzgó la performance del cantante, a quién le recordó lo importante que es saber elegir una canción para una presentación, y más aun cuando uno se bate en duelo en una competencia.

“Nosotros estamos desde hace un año, solamente concentrados en nuestro repertorio (gira por su 40 aniversario). ¿Te das cuenta lo importante que es el repertorio? Uno no se puede equivocar. Tú has hecho una performance maravillosa en todos estos programas, pero esta no era la canción para este momento ”, dijo el argentino Joaquín Galán.

“Esta es la enseñanza que tienes que tener como artista para seguir adelante, porque tienes una carrera deslumbrante”, añadió el artista antes de comunicarle al participante que quedaba eliminado.

“ Nunca dejes de cantar, porque tienes una voz maravillosa ”, expresó Lucia Galán.

Dicho esto, antes de despedirse, el concursante prometió ante la audiencia que no dejaría de cantar.