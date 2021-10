Juliana Oxenford a Guido Bellido: “Quería decirle que estoy contenta con su salida del gabinete”

Este miércoles 6 de octubre, en una conferencia de prensa, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció que Guido Bellido dio un paso al costado a su cargo como titular del Consejo de Ministros. Ante ello, diversos personajes públicos se pronunciaron al respecto en sus redes sociales, como la periodista Juliana Oxenford, quien expresó que Bellido ya no asistirá a su programa Al estilo Juliana.

“En minutos conferencia del presidente @PedroCastilloTe. ¿Qué comunicará? Todo parece indicar que salidas de varios ministros, entre ellos Guido Bellido. ¡Atentos!”, fue el primer mensaje que dejó en su cuenta de Twitter.

Juliana Oxenford

Luego de su primer tweet en dicha plataforma, Juliana Oxenford le comunicó a sus seguidores que estaba a la espera de que Guido Bellido le confirme si podrá entrevistarlo en el programa Al estilo Juliana, pues teme que no lo haga por su renuncia a la PCM.

“ Esperando para confirmarles si esta noche, siempre y cuando no me deje plantada, entrevisto al actual o ex premier ”, añadió.

No solo la periodista informó que entrevistará al expresidente del Consejo de Ministros, pues la cuenta oficial de ATV también compartió la noticia, donde miles de usuarios han comentado su sentir a la reciente decisión.

“¡Hoy a las 7.30 p. m. en #ATVNoticias #AlEstiloJuliana! En vivo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, estará en el set de Al estilo Juliana”, se lee en su reciente post.

Juliana Oxenford confirmó que Guido Bellido no asistirá a su programa

La conductora de Al estilo Juliana publicó, recientemente, en sus redes sociales que el ex Presidente del Consejo de Ministros ya no asistirá a su programa periodístico.

“¿Qué pasó señor@GuidoPuka?, ¿De pronto arrugó y ya no hay entrevista?, ¿Su jefe Cerrón le recomendó que nos cancelara?. Una pena, yo que quería decirle frente a frente que estoy más que contenta con su salida del gabinete. Hasta traductor teníamos por sí nos salía con ofensas ”, indicó.