Jossmery Toledo: Policía Nacional del Perú parodia tiktok de la influencer y genera polémica

En diciembre del 2019, Jossmery Toledo compartió un Tiktok en el que aparecía utilizando el uniforme de la Policía Nacional del Perú. Esto originó una gran controversia, ya que mientras algunos la apoyaron, otros la criticaron duramente aludiendo que estaba “faltándole el respeto a la institución”. Por ello, ahora ha causado polémica un nuevo clip en la popular plataforma de videos.

El martes 5 de octubre, la PNP publicó un tiktok en el que se parodió la recordada publicación de la exsuboficial de tercera. En las imágenes, una policía aparecía meciéndose con el mismo fondo musical que usó su excolega, pero en lugar de cambiar de ropa, solo saltó e hizo un alto a la cámara con la mano, junto al mensaje “¡Recuerda! No estás utilizando solo el uniforme. Estás representando a una institución. No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial”.

Esta publicación generó polémica en las redes sociales, donde los usuarios dejaron miles de comentarios criticando a la Policía Nacional del Perú por la indirecta a Jossmery Toledo. “Creo que lo hicieron un poco tarde”, “Indirecta para Jossmery”, “Hay varios varones en Tiktok que se graban normal con sus uniformes” y “No utilicen el uniforme para coimear tampoco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Jossmery Toledo se pronuncia tras parodia de la PNP a su Tiktok

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jossmery Toledo reaccionó a la parodia de su video en Tiktok que realizó la Policía Nacional del Perú.

“¿Por qué no dijeron eso antes de que me investiguen y me den la espalda?”, fueron las contundentes palabras de la joven influencer.