Jossmery Toledo comenta el TikTok que hizo la Policía Nacional del Perú en referencia a ella

Jossmery Toledo se mostró indignada, en sus redes sociales, a causa de un video que la Policía Nacional del Perú (PNP) publicó en la red social TikTok en alusión a ella. La también modelo comentó el video a través de su Instagram, refiriéndose a la investigación que la mencionada institución abrió en su contra por una publicación que la ex suboficial subió en sus redes sociales cuando vestía el uniforme.

“¿Por qué no dijeron eso antes que me investiguen y me den la espalda?”, escribió en su cuenta de Instagram en respuesta al video subido por la PNP. Como podemos observar, en la publicación aparece un miembro de la policía haciendo los mismos movimientos que hizo, en su momento, Jossmery. Además, iba acompañado de un mensaje que decía: “No estás utilizando solo el uniforme, estás representando a una institución”. En la leyenda del mismo se recalca lo siguiente: “No utilices el uniforme para fines ajenos al servicio policial”.

Jossmery afirma que ella no sabía que no se podía grabar video con el uniforme policial. Foto: Instagram de Jossmery Toledo

Los usuarios no se quedaron ajenos a la situación y comentaron el parecido que tenía el video de la PNP con el que subió Jossmery Toledo años atrás. El popular ‘Samu’, conductor de la plataforma de entretenimiento de Instarándula, también explicó que para él este video daría mucho que hablar y resaltó la producción que tuvo la institución oficial para realizar este contenido.

Hace dos años, antes de ser modelo, Jossmery Toledo era miembro de la PNP. Sin embargo, a raíz de un video que publicó en sus redes se produjo un escándalo en dicha institución que terminó con su expulsión en última instancia. En su momento, la joven de 27 años no se pronunció al respecto.

Este hecho también desencadenó otras investigaciones, por parte de inspectoría de la policía, a 513 integrantes de la institución. Quienes habían buscado en la base de datos información personal de la abogada Jossmery Toledo.