Janet Barboza tras regreso de Natalia Salas a América hoy: “Se ven lindas haciendo dos puntos”

Natalia Salas fue una de las conductoras principales de América hoy, pero tuvo que salir del programa a causa de la pandemia. En aquella época, ella presentaba el espacio junto a Ethel Pozo, Renzo Schuller y Edson Dávila ‘Giselo’. Por tal motivo su visita causó todo un revuelo en el set de televisión este miércoles 6 de octubre y fue recibida por todo lo alto por sus excompañeros.

“ Estoy feliz de regresar a mi casa y de retomar mi lugar en este programa ”, dijo la actriz. “Regresaste a ocupar tu lugar. Solo falta Renzo Schuller y ya estamos completos, gracias Janet”, comentó Dávila, generando cierta incomodidad en Janet Barboza, quien pidió que el programa continuara con la secuencia y no se enfocaran tanto en el retorno de la mamá primeriza.

A las críticas también se sumó Santi Lesmes, quien estuvo presente en América hoy como invitado. Él le pidió a Natalia Salas que le baje un poco a su tono de voz y emoción: “Baja un poquito, hay gente convulsionando en casa”.

Sin embargo, la artista no dudó en responder al jurado de Reinas del show: “ Yo lo sé, verme a mí es como una inyección de energía y por eso estoy aquí . Muchas gracias”.

La actitud de Natalia Salas fue celebrada por Edson Dávila, pero Janet Barboza volvió a mostrar su incomodidad. “Basta, ya terminó tu bromita, déjanos acá con la invitada”, dijo la conductora a ‘Giselo’.