Janet Barboza celebra ausencia de Mariella Zanetti de América hoy: “Ya es periódico de ayer”

Janet Barboza regresó a la conducción de América hoy tras cumplir su respectiva cuarentena luego de que Melissa Paredes diera positivo al coronavirus. Las tres conductoras del programa matutino tuvieron que ceder su rol a Mariella Zanetti y a ‘Choca’ Mandros para continuar con la emisión del magazine. Sin embargo, luego de cumplir con su aislamiento, Barboza volvió al programa más recargada que nunca.

Es por ello que no dudó en bromear sobre Zanetti, a quien no se le vio esta mañana en el programa, pero que estuvo desempeñando su papel de conductora muy a su estilo, haciendo bromas y disfrutando de la compañía de sus colegas Edson Dávila y Christian Domínguez.

“Ya no se sabe quién estará en la mañana, cada vez que entro al canal ya no sé si hoy está Mariella Zanetti, no lo sé”, se le escuchaba decir a Ethel Pozo, quien también se reincorporó a la conducción.

Ante la clara indirecta para Janet Barboza, quien anteriormente comentó indignada que le habían dado su camerino a Zanetti, esta decidió responder.

“Bueno, Mariella Zanetti es periódico de ayer, Mariella Zanetti es noticia pasada”, aseguró la exbailarina ante la sorpresa de sus compañeros.

“¿La eliminaste Janet?”, preguntaba Pozo. “No hubo necesidad, se eliminó ella sola por enfrentarse conmigo”, sostuvo la conductora generando la risa de los presentes.

Asimismo, Barboza expresó su preocupación por otro tema en particular, y es que Melissa Paredes aún no puede retornar al set. La ausencia de la también actriz sumada a la presencia de distintos invitados en el programa llenaron de sospechas a las conductoras.

“Mi compañerita Melissa Paredes está de descanso como ustedes ya lo saben, nos dicen que el día de hoy hay invitados nuevos y me da la sensación que les están haciendo un casting en vivo”, decía Janet.

“Yo también pienso eso porque en la mente del productor todo puede pasar”, acotó Pozo.