Ivana Yturbe sorprende al mostrar el exclusivo clóset de su hija Almudena

Ivana Yturbe continúa preparándose para la llegada de su primera hija junto con Beto da Silva. Además de tener listo el cuarto que ocupará la pequeña, la modelo ha organizado toda la ropa que usará. En una reciente nota de En boca de todos mostró el exclusivo armario de la bebé.

En dicha entrevista, la también conductora de televisión no dudó en mostrar las pequeñas prendas que ha ido adquiriendo para su primogénita, la cual podría llegar antes de lo esperado.

“Hay unas cosas que me quedo babeando. Hay cositas que he comprado, hay otras que nos han regalado. Mi mami me hizo un baby shower sorpresa y Almudena es una niña que viene regaladísima”, precisó.

En las imágenes presentadas en América Televisión, se pueden observar diversos vestidos y conjuntos en colores pasteles. Del mismo modo se presentaron algunos accesorios en tonos rosas e incluso una pequeña cuchara de plata, regalo de un familiar de Ivana Yturbe.

La esposa de Beto da Silva se mostró orgullosa de su trabajo remodelando y adecuando la habitación para el nacimiento de su hija Almudena.

Ivana Yturbe se encuentra alejada de las pantallas de televisión debido a que fue puesta en reposo absoluto por su ginecólogo. A pocas semanas de dar a luz, la figura de televisión reveló que su bebé podría adelantar su fecha de nacimiento.

”La última vez que estuve trabajando parece que decidió que quería venir y me dio unas contracciones, por eso debo guardar reposo (...) Hemos tenido un problema con el conteo (de semanas) porque como yo tuve una pérdida, pero vamos por encima de las 30″, precisó.