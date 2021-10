Flavia Laos no descarta incursionar en Onlyfans y sueña con convertirse en una Kardashian

La modelo Flavia Laos concedió una entrevista para el canal de YouTube de Francisco Sierralta, donde respondió todas las dudas del entrevistador en una divertida charla a bordo de un auto. Laos, quien hace unos meses puso punto final a su relación con Patricio Parodi, no tuvo problema alguno al momento de brindar algunas relevaciones sobre cuáles serías sus próximos pasos para seguir vigente y quiénes son sus máximos referentes.

En medio de risas, la ex chica reality contó que admira mucho a las hermanas Kardashian, las influencers por excelencia que gozan de gran fama a nivel mundial, ya que tienen los mayores seguidores en Instagram.

“Uy, las Kardashian, quiero ser como ellas, son mi modelo a seguir, son unas regias, hacen negocio y son millonarias . Son cracks, ahí donde las ven, que se arreglan, no son nada huecas, piensan bastante, tienen bastante visión”, comentó Flavia Laos, quien hace poco se dejó ver junto a su expareja en un video de TikTok.

En otra parte de la entrevista, la joven actriz dejó abierta la posibilidad de sumarse a Onlyfans, plataforma donde se publica contenido exclusivo y que tiene un costo. No obstante, la modelo dejó en claro que no llegaría a la pornografía para promocionarse por ahí, pero realizaría algo sugerente si llegara a tener seguidores de todas partes del mundo.