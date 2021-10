Ethel Pozo fue expuesta por médico estético en vivo: “Hoy te toca tu botox”

Ethel Pozo protagonizó un singular momento durante la última emisión de América hoy. En el programa se encontraban hablando sobre las artistas que han usado botox, momento en el que un médico estético reveló una confidencia de la presentadora.

La conductora del espacio explicaba que hay tratamientos alternativos y con un menor grado de invasividad. Sin embargo, rápidamente fue cortada por el especialista y este le recordó que ya había pactado una cita con él.

“Es mantenimiento, pero tú sabes que hoy te toca tu botox” , dijo el profesional. Este comentario generó diversas reacciones de sus colegas en el magazine.

Ethel Pozo no dudó en soltar una carcajada y e hizo una aclaración: “No, yo me voy. Mañana es la cita, doctor, mañana. Por favor, no vayamos a decir la hora”.

Janet Barboza también fue incluida en la lista de las ‘Reinas del botox’ que presentó América hoy, pero aseguró que nunca se ha sometido a dicho tratamiento estético.

“Me he cansado de decir que no uso botox. Yo me imagino que cuando me ponen en esas listas, se me debe ver bien la piel todavía”, expresó en vivo.

El médico estético Steve Díaz continuó con las bromas y respondió: “Yo que me he acercado a Janet, puedo decir que sí le falta, pero no tiene botox”.

Días atrás, Ethel Pozo aclaró el estado de salud del elenco de Reinas del show, luego que se presentaran diversos casos de coronavirus. “Las reinas que han dado negativo, si Dios quiere, las van a ver el próximo sábado, están ensayando algunas en sus casas y solas”, indicó.

