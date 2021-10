Ethel Pozo celebra en Instagram sus seis meses de relación con Julián Alexander: “Nacimos para encontrarnos”

¡Enamorada! Ethel Pozo dedicó un romántico mensaje a su prometido Julián Alexander por el medio año de relación que cumplen este 6 de octubre. En su cuenta de Instagram, la conductora de América hoy publicó un extenso texto donde celebra todo este tiempo al lado de su novio y detalla cómo nació el amor entre ellos.

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes, incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento ( a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora. Y sí, es probable que no”, se lee al inicio de su post.

“ Es probable que nacimos para encontrarnos justo en este tiempo, así lo creemos. Cuando conocí a Julián, les prometo que desde el minuto uno en el que me subí a su camioneta, sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. Sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida. Lo miraba ( de reojo en el carro) y me parecía que era mi pareja de años. Sentía que algo mágico me pasaba con él, literal como si hubiéramos sido pareja ya muchos años”, agregó.

Publicación de Ethel Pozo Foto: Instagram

Asimismo, Ethel Pozo contó que, por coincidencias de la vida, ambos habían crecido en la misma casa y descubrieron que tenían muchas cosas en común.

“(...)Julián y yo teníamos muchas cosas en común, hasta habíamos vivido en la misma casa solo que en distintas épocas. Sí, ¡así de increíble! ¿La misma casa? le dije. Y sí, era la misma casa en Santa Clara. En la cual yo pasé muchos años de mi adolescencia y él de su niñez. Resulta que su mami se la vendió a una persona ‘x’ y esa ‘x’ tiempo después a mi mami”, explicó.