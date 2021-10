Carlos Barraza se retiró las glándulas mamarias para evitar un cáncer a futuro

El conductor Carlos ‘Tomate’ Barraza sorprendió a sus seguidores luego de publicar una fotografía suya desde una clínica. Debido a esto, el cantante hizo un pronunciamiento y dejó en claro que fue una operación por una ginecomastia -aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres, causado por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona-, por lo que tuvieron que extirparle las glándulas mamarias.

Carlos Barraza comparte foto desde la clínica y sorprende a seguidores. Foto: captura Instagram

“ Me he retirado las glándulas mamarias porque estaban inflamadas. Ha habido un aspirado de grasa y el retirado de las glándulas como tal , ya que mi mamita lamentablemente sufrió un cáncer de mama en el año 2018. Esa muestra se ha llevado a analizar para una biopsia”, contó el también cantante, a través de sus historias de Instagram.

De igual manera, Barraza recalcó no haberse hecho ningún retoque estético. “No me he hecho nada en la cara, no me he puesto cocos, no me he hecho cocos”, agregó el salsero.

“Si en algún momento desean saber si es que me voy a poner algo o me voy a sacar algo, se los voy a informar y no tengo que mentirles. Un abrazo y bendiciones”, dijo Barraza antes de despedirse de su audiencia.

¿Por qué se produce una ginecomastia y cómo es el procedimiento de la operación?

La ginecomastia es el agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el hombre, causado por una mala metabolización de los estrógenos, problemas hormonales, cúmulos de grasa, obesidad, entre otros. Es común entre niños recién nacidos, debido a su exposición al estrógeno de la madre, pero también puede presentarse en los menores que están pasando por la pubertad. En ambos casos, generalmente desaparece por sí sola. Además, es más común en hombres mayores de 50 años. Puede afectar uno o ambos senos, algunas veces de manera desigual.

Pese a no suponer un problema grave de salud, la mayoría de hombres que padecen esta patología acuden a la cirugía por una cuestión estética, la que consiste en la reducción de senos.