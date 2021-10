Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu levantan sospechas de compromiso: “El mejor regalo”

¿Matrimonio a la vista? Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu sorprendieron a sus seguidores con un video que publicaron en redes sociales. La ex chica reality levantó sospechas de compromiso al emocionarse con el regalo de su pareja el día de su cumpleaños.

El último 5 de octubre la empresaria cumplió un año más de vida y además de recibir los saludos de todos sus seguidores, fue sorprendida con una cena romántica.

Sin embargo, el momento más especial llegaría después. El deportista peruano ingresó a la habitación donde se encontraba la conductora de La banda del chino y le extendió un curioso regalo, el cual se encontraba dentro de una pequeña caja.

“El mejor regalo del mundo, mi amor. Quiero ver tu cara, estoy seguro que tu cara va a ser única” , dijo Sebastián Lizarzaburu al entregarle el detalle a Andrea San Martín.

La figura de América Televisión no pudo ocultar su asombro al ver el misterioso objeto: “No me lo creo. Por favor, no podemos terminar porque tendría que esperar ocho años para que una persona llegue a ese nivel de confianza como para regalarme eso”.

Como se recuerda, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se encuentran envueltos en una disputa contra Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la hija menor de la modelo. El joven pidió a la pareja mediática dejar de exponer a la pequeña en redes sociales.