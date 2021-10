Verónica Linares denuncia robo de celular dentro de supermercado Plaza vea

Verónica Linares se convirtió en una estadística más de la delincuencia que lamentablemente aún no se puede erradicar en nuestro país. La conductora de América TV denunció a través de sus redes sociales el hurto de un celular dentro de las instalaciones de una conocida cadena de supermercados, y lamentó lo sucedido. El local también se pronunció y comunicó con la conocida presentadora de noticias.

Desde su cuenta de Twitter, red por donde la periodista tiene más contacto con sus seguidores, contó la terrible experiencia que vivió este martes 5 de octubre. La conductora agradeció que el robo no haya pasado a mayores, pero mostró su sorpresa e indignación por la cantidad de hurtos que existe en ese local.

“ Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de Plaza vea . Bloqueé la línea de inmediato. En Movistar me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60!”, escribió Verónica Linares.

Verónica Linares denuncia robo de celular en Plaza vea. Foto: captura/Twitter

La denuncia de la periodista generó gran impacto. Incluso, Plaza vea respondió al mensaje, donde pidió a la víctima que diera detalles del robo. “ Hola, Verónica. Lamentamos lo ocurrido. Por favor, quisiéramos que nos brindes mayores detalles contactándonos mediante un DM ”, comentó la cadena de supermercados.

Asimismo, usuarios se solidarizaron con Verónica Linares. “Es importante saber qué Plaza vea es. Dicho sea de paso, si la Policía supiera darle valor a dicha estadística (60) ese lugar ya hubiera sido intervenido, y no recién, desde que le pasa a alguien mediático”, “El Ministro del Interior dice que no hay delincuencia, que es mala percepción de la gente”, “De terror”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la conductora.