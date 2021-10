Salvador del Solar: “‘Los Prisioneros’ es una historia sobre la búsqueda de la libertad”

Desde Madrid

Conversamos con el actor Salvador del Solar sobre lo que fue la presentación en Madrid del primer capítulo de Los Prisioneros, una serie que él dirige junto a Joanna Lombardi y Carlos Moreno y que en 2022 verá la luz a través de Movistar Play.

¿Cómo fue a la presentación de Los Prisioneros durante el Festival Iberseries Platino Industria?

Muy bien, los comentarios de la prensa fueron muy interesantes. Hubo un contingente de peruanos, pero también de espectadores chilenos que tenían mucho interés y para nosotros era una prueba valiosa ver cómo ellos vivían el proyecto. La respuesta fue magnifica, superó todas las expectativas que teníamos.

¿Cómo ha sido para ti dirigir la serie de una banda que marcó historia en Latinoamérica?

Suena como un lugar común, pero de verdad es un regalo, porque tú y yo que crecimos escuchando esta banda, que es de nuestra generación y poder estar en una producción que cuenta parte de su historia, es fabuloso. Además, Los Prisioneros es un grupo chileno icónico, pero que tiene que ver también con la historia de los peruanos, de los colombianos, que los sienten parte de ellos.

Sus canciones denuncian lo que sucedía entonces en su país, pero también hablan sobre la crisis, la corrupción, la marginalidad y otros temas que hasta ahora afectan a Latinoamérica.

Ellos se consideran una banda de denuncia, pero fueron más una banda de rock, como tal, que es mostrarse inconforme desde su sonido, romper, incomodar, emocionar y parte de lo que hacían era protestar, decir, poner el dedo sobre la llaga y con una lucidez sorprendente a sus 20 años.

¿Tuviste oportunidad de conversar con ellos o recoger sus opiniones?

No, pero la producción consiguió la autorización de cada uno por separado. Además, el equipo de guionistas hizo una gran investigación, sobre todo, hemos recogido muchos testimonios de personas que estuvieron al lado de ellos, para que la serie tenga detalles.

¿Qué tan difícil ha sido lidiar con otras producciones que preceden a esta serie?

Hay otra serie, una película sobre Miguel Tapia, entonces el desafío era ir más allá, por eso, se ha elegido un periodo distinto entre el 85 y 89: ya la voz de los 80 está, viene la cultura de la basura y cerramos el ciclo con ‘Corazones’. Tomamos un momento en que la banda comienza a despegar y ser marginada por la situación política que había en Chile en ese entonces y nos quedamos cuando enfrentan sus más grandes desencuentros.

La serie dirigida por Salvador del Solar, Joanna Lombardi y Carlos Moreno se estrenará en 2022 por Movistar Play. Foto: difusión

¿Qué otros ángulos destaca la serie?

Es una serie sobre la búsqueda de la libertad en muchos sentidos, de jóvenes buscando una libertad para expresarse, hombres y mujeres, porque hay un espacio para Las Cleopatras, cuyo nombre no ha trascendido tanto, ni se les ha prestado mucha atención y eso tiene que ver con que tenemos una showrunner mujer como es Joanna Lombardi. Las Cleopatras son cuatro mujeres inteligentes, audaces, disruptivas que son parte de este tiempo. Todos ellos y ellas buscaban una libertad para amar de otra manera, componer de otra manera y también una libertad en el contexto político; entonces, no es un algo caprichoso.

Un contexto que lamentablemente se repite.

Muchas cosas. El estallido chileno, lo que sucedió en Colombia y el estallido de estas protestas tan intensas en Perú donde se cantaba ‘El baile de los que sobran’, que se ha convertido en un himno de la movilización en general. Los Prisioneros es una banda que tiene mucho que decir en un momento que parece que todo volviera a suceder. Creo que su estreno va a ser muy pertinente.

¿Qué es lo que se viene ahora?

Estoy participando del desarrollo de una película de la que no puedo hablar mucho y algunos compromisos teatrales que se quedaron por la pandemia y también por mi tiempo en la gestión pública.

¿En verdad no piensas retornar a la actividad política?