Sabina: “No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla”

El cantante Joaquín Sabina ha dicho hoy, en un evento del Instituto Cervantes de España, que no volverá a los escenarios “mientras que la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse a fumar o tomar una copa”. El cantante calcula que eso será alrededor de “un año y medio” sobre todo en Latinoamérica, donde la situación es más complicada.

Además, el cantante ha contado durante el encuentro que ha mantenido con Benjamín Prado y Nativel Preciado - también invitados del instituto español - que tras dejar su legado artístico ahora piensa en el futuro de su dinero por una cuestión de edad y por esa “cosa burguesa” de asegurarle a sus hijas el futuro, a pesar de antes tener una visión distinta.

“A mí el dinero nunca me ha importado nada, me servía para que mis amigos pudieran ir a donde no podían o para que cenaran en los restaurantes que no podían. Así que lo despilfarré regalándoselo a mis amigos y pasándolo muy bien”, recordó.

El artista español señalo que también se encuentra bien de salud, a pesar de todos los malos momentos que trajo la pandemia. “No he tenido covid, me he portado como un ciudadano ejemplar. He llevado mi mascarilla, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien”, concluyo.