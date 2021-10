Pamela Franco tras ingresar a Puro sentimiento: Christian Domínguez no es el único que decide

El ingreso de Pamela Franco a Puro sentimiento fue muy comentado, pues se dijo que Christian Domínguez influyó en la decisión. No solo ello, sino que surgió otra polémica con Thamara Gómez, ya que la cantante renunció ante el ingreso de Franco. Ante diversos comentarios, la ex integrante de Alma bella se pronunció al respecto.

La actual integrante de Puro sentimiento reveló que la decisión de formar parte de la agrupación no solo estuvo en manos de su pareja, sino de dos personas más.

“ No es el único que decide, son tres personas, tres cabezas que se han reunido me imagino para decidir mi ingreso o no, ya luego Christian fue la persona que me propuso ”, indicó en una sesión de preguntas incómodas.

“Es más, creo que fui la última convocada, aunque no lo crean. La decisión se tuvo que hablar porque de mi hija tiene siete meses, todavía no pensaba volver y si pensaba hacerlo, estaba otras cosas en mi mente”, agregó.

Pamela Franco finalmente decidió integrar la agrupación de cumbia, pues esta se iba renovar y mejorar brindándole a sus seguidores un espectáculo diferente.

“ Me dije también que Puro sentimiento está en una etapa renovada, en el tema de producción, y a mí me gustó la idea, entonces hablando con los tres jefes quedamos en algo y me gustó la idea”… “Yo creo que van a ver en los escenarios un grupo diferente, pero con el mismo talento, porque no va a perder la esencia”, reveló.

Video relacionado: