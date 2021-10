Olga Zumarán inicia su tratamiento contra el cáncer en el hospital Rebagliati

Tras revelar que padece cáncer de cuello uterino, Olga Zumarán contó que inició su tratamiento en el hospital Rebagliati, de EsSalud. En su visita al conocido nosocomio dejó un mensaje a las mujeres e instó a que se realicen chequeos preventivos para tratar a tiempo posibles diagnósticos de la enfermedad.

La ex Miss Perú venció sus temores y reveló públicamente que sufre de este mal, una de las principales causas de muerte en el mundo.

“He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad. Con este ejemplo de valentía, espero ayudar a muchas peruanas que también están viviendo una situación similar y así crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad”, dijo la modelo y actriz.

“Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, agregó Zumarán.

Titular de EsSalud se pronuncia

En los próximos días, Olga Zumarán se someterá a una histerectomía para extirparle de su organismo el órgano afectado.

Tras conocerse su decisión, el presidente ejecutivo de EsSalud la recibió en el hospital Rebagliati y destacó su valentía de contar su experiencia.

“Es importante que nuestra exreina de belleza difunda en nuestro país la cultura de prevención del cáncer. Cada día, seis mujeres fallecen de cáncer de útero y de mama, y si son detectados a tiempo pueden ser tratados por los especialistas de EsSalud, que actúan con efectividad”, señaló el doctor Mario Carhuapoma Yance.

En otro momento, el titular de EsSalud anunció la descentralización de la atención médica oncológica con el envío de brigadas de especialistas de los hospitales Rebagliati, Almenara y Sabogal al interior del país. Esto, con el propósito de prevenir y brindar atención oportuna a los asegurados y capacitar a sus pares que laboran en los distintos hospitales a nivel nacional.