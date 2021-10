Melcochita triunfa en Estados Unidos: Me he sentido feliz, porque la gente me recuerda

El cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, ha demostrado que a los 85 años nada es impedimento para realizar lo que uno se propone. A través del programa de Magaly TV, la firme, el humorista se mostró feliz, ya que ha tenido éxito en Estados Unidos.

Antes de presentar una nota dedicada a Melcochita, la conductora Magaly Medina contó que a pocos días de llegar al país americano, la figura peruana obtuvo diversos contratos para presentarse en más de media docena de locales peruanos en Estados Unidos.

“ La situación es abstracta ahora en el Perú… Me he sentido feliz, porque la gente todavía me recuerda, he hecho unos shows bravos, rebalsados ”, contó al programa de espectáculos.

Tras mostrar diversos videos de su estadía en el país mencionado, se pudo observar el éxito que tuvo, ya que los locales donde se presentó tenían bastantes personas, quienes compartían entre amigos y se reían de los chistes del cómico.

Atlanta, Nueva York, New Jersey, Los Ángeles fueron algunos de los estados que recorrió y en los que se presentó junto a su amigo Miguel Barraza.

“Me encanta estar en Estados Unidos, porque acá si te consideran. La gente tiene mucho cariño y calor humano para el artista”, confesó. Además, Melcochita aprovechó su paso por aquel país para visitar a dos de sus hijos, quienes radican allá por varios años.

“Qué bueno porque él tiene hijos muy chicos y tiene una edad bastante avanzada… No ha tenido más remedio que viajar para ganarse los ´frijoles”, dijo por su parte Magaly Medina tras ver el éxito de su compatriota.