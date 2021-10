Mariella Zanetti indignada con Susy Díaz: Ganas $ 1.500 por show y perdonas por un ropero de S/ 1.000

¡No se queda callada! Mariella Zanetti criticó a Susy Díaz tras su polémico viaje con Walter Obregón a Cancún. La excongresista estuvo como invitada en América hoy donde contó detalles de su cercanía con su expareja y aseguró que, en todo este tiempo, nunca dejó de comunicarse con él, pese al escándalo de infidelidad que protagonizaron hace unos meses.

“Siempre me he hablado con él porque él me suma. Si yo tengo un hombre que me suma, que venga, y si me resta, que se vaya”, dijo la madre de Florcita Polo.

Además, Díaz contó que Walter Obregón le regaló un ropero, pero no imaginó que Mariella Zanetti hiciera un comentario sobre ello.

“Yo le hablo para ver el nombre de un proveedor para su closet y él me lo regala”, mencionó Susy Díaz. “Susy, tú ganas 1.500 dólares por un evento y vienes a perdonar por un ropero de S/ 1.000″, dijo indignada Zanetti.

Tras estas palabras, Susy Díaz aseguró que no ha retomado su relación con su expareja. “Somos amigos, él vive en Huarmey, yo en Lima, y felices los cuatro. Me fui a Cuernavaca y feliz. No soy dueña de él, ya me pasó con el Mero. ¿Me quedé con el Mero? ¿Me quedé con Andy V?”, expresó.

“Cuando pasó lo que pasó, seguíamos conversando, hablando, siempre me llamaba, y ya lo pasé con el Mero Loco”, añadió tajantemente Susy Díaz.

Por ello, finalmente, Susy aseguró que su próxima relación la mantendrá guardada bajo siete llaves y no la expondrá públicamente.