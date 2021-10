Magaly Medina respondió a usuaria que le recordó que no tiene título profesional

Magaly Medina no dudó en responder el comentario que realizó una usuaria en su cuenta de Instagram, en el que le recriminó por no contar con un título profesional de periodismo. “Magaly pero tú no terminaste de estudiar y lo dijiste, no tienes ni título”, se lee en el mensaje que dejó la seguidora en una publicación que la conductora dedicó a su padre.

Esto no fue ignorado por la figura de ATV, quien le dejó una fuerte respuesta. Sin embargo, de forma alturada, le dio la razón y la invitó a que visualice uno de los videos que recientemente publicó en las redes sociales.

“Así es. Te invito a escuchar la entrevista completa, el link está en mis ‘stories’” , acotó Magaly Medina en Instagram.

Cientos de cibernautas respaldaron a la presentadora de Magaly TV, la firme y acusaron a la usuaria de querer provocar a la famosa estrella de televisión.

Magaly Medina también reveló recientemente que uno de sus sueños era ser policía, al igual que su padre. La conductora participó de un homenaje que le realizó la PNP a su progenitor y contó sobre el estrecho vínculo que ambos tenían.

“Claro, yo de niña quería ser policía, yo soñaba con ser policía... Soy la hija más unida a él, en carácter, en personalidad”, precisó durante la entrevista.

Del mismo modo, habló sobre la condición actual de su familiar: “Ahora que ya mi padre está muy enfermo, me hubiera gustado darle más. Mi papá tiene una suma de enfermedades por las que, a veces, ni siquiera puede hablar”.