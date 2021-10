Juliana Oxenford celebra el primer año de su hijo: “Gracias por elegirme para ser tu mamá”

¡Emocionada! Este 5 de octubre Juliana Oxenford celebra un año de la llegada de su pequeño Mateo. En sus redes sociales, la periodista compartió un emotivo mensaje donde resume su experiencia de convertirse en madre por segunda vez, en el contexto de la pandemia.

En su extenso texto, la conductora de ATV reveló que la noticia de su embarazo la tomó por sorpresa, pues no había planificado tener otro bebé.

“Tú sí que la tenías clara: como sea, tenías que llegar a este mundo. Qué suerte la mía. Confieso que jamás imaginé que esos síntomas que torpemente relacioné durante varias semanas a las secuelas de una pequeña intervención donde me extrajeron un pólipo del endometrio, nada tenían que ver con la operación, sino contigo. Ahí estabas, prendido de mí como hasta ahora. Poco antes del pico más alto de la pandemia, la noticia de un nuevo embarazo”, se lee en el post de su cuenta de Instagram

“Yo que creía que no tendría más hijos, de pronto me doy con la sorpresa de que María tendría un hermanito. Si bien tu presencia la descubrí con un test casero en el baño, el anuncio de que eras hombrecito la recibí sola y sin poder al menos abrazar a mi ginecólogo. Mientras tanto, sospecho que esas mascarillas tan incómodas y extrañas para quienes crecimos acostumbrados a ver sonrisas y expresiones, para ti son algo natural. De hecho, más de una vez te he imaginado sorprendido y feliz al ver que la gente en la calle tiene boca y nariz”, agregó.

Publicación de Juliana Oxenford Foto: Instagram

Finalmente, Juliana Oxenford agradeció a su hijo por la oportunidad de haberla convertido en madre nuevamente.