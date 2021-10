Janet Barboza acusa a Mariella Zanetti de querer ‘serrucharla’ en América hoy

Atrás quedaron los días de preocupación en América hoy luego del contagio de COVID-19 de Melissa Paredes, por lo que la alegría parece haber vuelto al programa. Esto se ve reflejado en el divertido encuentro que tuvieron Mariella Zanetti y Janet Barbosa en el set del espacio, donde la ‘Rulitos’ aprovechó para hacer un enérgico reclamo.

A modo de broma, la conductora se quejó con los integrantes de la producción y sus compañeras por las ‘facilidades’ brindadas a Mariella cada vez que ella se ausenta. Por ello, el show preparó un informe donde señalaba que la exvedette podría ser la ‘serrucho’ de Janet.

“Yo no he tenido vacaciones en todo el año, desde que empecé en América hoy porque yo honestamente no las he querido porque cuando tengo eventos he querido canjearlos por esos días. Sin embargo, me ausento un día de mi programa, de nuestra casa y lo primero que hacen es que quien se encarga de mi vestuario le abre las puertas de mi camerino”, inició.

“Después presentan a Mariella Zanetti con mi canción, un himno que yo he hice famoso que es el dichoso “Cariñito”. Y tú, Ethel, estoy resentida contigo porque tú le has dicho: ‘Mariella, tú si bailas’. Eso no es compañerismo”, añadió.

Ante ello, Ethel Pozo intentó explicar su comentario resaltando que Mariella Zanetti fue vedette en sus inicios y que además ejerció como actriz cómica, por ello su destreza en el baile. Pero mientras el resto discutía, Mariella hacía caso omiso a cualquier otro comentario y solo atinó a bailar la mencionada canción “Cariñito”.