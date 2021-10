Jazmín Pinedo comparte en Instagram la tierna videollamada que tuvo con su hija desde Miami

Jazmín Pinedo se encuentra disfrutando de su viaje a Miami. Días atrás, la figura de televisión contó en Instagram que decidió tomarse algunos días de vacaciones, a pesar de tener varios pendientes profesionales y académicos. “Por decisión propia, no viajo desde que empezó la pandemia, pero… hay mucho por hacer. Justo esta semana me tocan mil tareas”, escribió en la red social.

Desde entonces, la exconductora de Esto es guerra viene compartiendo diversos videos y fotografías de su paso por las playas de Miami y su reencuentro con amigos. Sin embargo, dejó en claro que aún está pendiente de su hija.

Jazmín Pinedo compartió un fragmento de la videollamada que realizó con la pequeña minutos antes de su hora de dormir, y conmovió a sus millones de seguidores de Instagram.

En el mencionado clip se puede ver a ambas hablando y sonriendo a la cámara. “Amor mío”, fue el mensaje que dejó la también influencer como dedicatoria a su primogénita, fruto de su relación amorosa con Gino Assereto.

Jazmín Pinedo aseguró que está desilusionada del amor. La modelo participó recientemente de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y reveló a los usuarios: “¿Qué crees tú del amor a los 19 años? A los 30 yo ya le estoy perdiendo un poco la fe”.

No obstante, no descartó retomar su romance con Gino Assereto. “No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él para que por ahí te saques la duda. No se trata de que yo lo haya cerrado o no (el capítulo con Gino Assereto), porque no depende de mí”, precisó luego de participar en una de las galas de Reinas del show.