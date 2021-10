Esto es guerra: participantes bailan al ritmo de High school musical

En la nueva edición de Esto es guerra, ‘guerreros’ y ‘combatientes’ se enfrentaron en un versus de baile. El programa del 4 de octubre comprendió un segmento de competencia de La academia. Cinco concursantes sorprendieron al público, ya que apelaron a la nostalgia al interpretar una coreografía inspirada el la exitosa película de Disney, High school musical.

El icónico momento fue obra de los ‘guerreros’ Elías Montalvo, Jota Benz, Mario Irivarren, Ignacio Baladán y Alejandro ‘El chocolatito’ Pino. Los cinco vistieron con uniformes deportivos, imitando los atuendos que usaron Zac Efron y sus coestrellas cuando interpretaron a los Linces, el equipo deportivo estelar de East high. Las piezas rojas y blancas fueron acompañadas de pelotas de baloncesto, que funcionaron de utilería.

“¡Lo bueno de La academia!” , se escuchó a Johanna San Miguel gritar entusiasmada, dando pase al inicio de la rutina de baile.

El grupo combinó dos momentos inmemorables del musical de Disney. Tomaron referencia a la coreografía de la canción “Get’cha Head in the Game”, pero la performance se dio al son de “We are all in this together”, tema que cierra la primera entrega de High school musical.

“¡Derrochando talento!”, exclamó ‘Mister G’ ante el inédito el solo de baile de Jota Benz.