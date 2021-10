Christian Domínguez se pronuncia tras críticas de Thamara Gómez a Pamela Franco en Puro sentimiento

Christian Domínguez y Pamela Franco se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula local. La relación entre los cantantes va viento en popa, tanto así que hace unos días la exintegrante de Alma bella fue presentada como el nuevo jale de Puro sentimiento. Esta noticia no le cayó nada bien a Thamara Gómez, quien decidió retirarse del grupo cuando se enteró sobre ello.

Las cámaras de América espectáculos fueron a buscar al cantante y le consultaron sobre el tema. En este momento, el intérprete reveló que la madre de su hija no fue la primera opción para unirse a la agrupación femenina de cumbia.

Christian Domínguez baila para celebrar su regreso a América hoy. Foto: captura de América TV

“Pamela fue la cuarta persona que llamamos... Mis socios me dijeron ‘Habla con ella a ver si quiere trabajar en Puro sentimiento’. Gracias a Dios ella aceptó, dejó lo que tenía en la cabeza y aceptó las condiciones”, señaló. “Es difícil (trabajar en pareja), pero la trato igual, trato de darle todo mi conocimiento porque es lo que debe ser, porque las chicas deben saber que todas son iguales”, añadió Christian Domínguez.

Tras ello, el líder de la Gran Orquesta Internacional respondió a las críticas de Thamara Gómez en relación al ingreso de Pamela Franco a Puro sentimiento al señalar que “nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie. No tengo nada qué decir”.

Pamela Franco habla sobre boda con Christian Domínguez

En una entrevista con El Popular, Pamela Franco señaló que sí planea casarse con Christian Domínguez, pero que primero deben esperar a que el cantante concrete su divorcio.

“Que salga su divorcio para proyectarnos (contraer matrimonio). Pienso que llegará ese momento, tampoco nos desesperamos”, detalló.