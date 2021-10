Brenda Carvalho revela que pasó su cumpleaños sola: “Me deprimí”

Este lunes 4 de octubre, Brenda Carvalho estuvo de cumpleaños, pero no pudo celebrarlo como se debe y eso le generó tristeza. La concursante de Reinas del show sostuvo que realizó diversas actividades y siguió su rutina habitual. Además, días atrás, la bailarina brasileña le contó a sus seguidores que no contrajo COVID-19 tras el contagio del equipo de producción del reality.

A través de su cuenta de Instagram, Carvalho compartió diversas fotografías donde luce con una torta. Ella aparece detrás posando feliz. “Happy birthday to me”, añadió. En otra publicación agradece a su familia, su pareja, sus seguidores y amigos por apoyarla siempre.

Brenda Carvalho

Sin embargo, el post que más llamó la atención fue el que menciona que se sintió triste porque la pasó sola y que fue un día habitual.

“Sigue siendo mi cumple, pasé todo el día sola, me deprimí, luego lloré, luego me levanté, tomé un ducha y desperté. Luego fui a ensayar, luego a cantar, y sigo aquí en estudio, pero con los ánimos arriba” , escribió. El mensaje no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no dudaron en saludarla y felicitarla por su onomástico.

“Feliz cumple, ‘Bren Bren’. Bendiciones siempre para ti, un fuerte abrazo”, “Feliz cumpleaños mi hermosa, te quiero”, “¡Feliz cumpleaños! ¿Julinho? Debe haber estado preparando tu sorpresa”, “Feliz cumpleaños, mi bella, jamas estarás sola, hay mucha gente que te quiere. Pronto se celebrará como se debe como fiesta patronal, con la bendición de Dios sigue así con esa hermosa vibra que tienes”, fueron algunos comentarios hacia Brenda Carvalho.