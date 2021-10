Andrea San Martín tras denuncia a Juan Víctor: “Su comportamiento es por mi relación actual”

Andrea San Martín denunció por violencia psicológica a Juan Víctor ante la Policía luego de las declaraciones que hizo él públicamente donde le exigió a la modelo que deje de exponer a su hija en redes sociales. Por ello, en Amor y fuego se dio detalles de este caso, en el cual, según la empresaria, la pequeña que tienen en común también se estaría viendo perjudicada emocionalmente.

“El 7 de septiembre del 2021 a las 06.59 de la tarde, mi expareja me manda un mensaje de texto repetitivo diciéndome que no podía recoger a nuestra hija porque su hijo mayor tiene clases”, se lee en el informe policial que mostró el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“ Me solicita que lleve a nuestra hija a su casa si es que yo quiero que se cumpla en régimen de visitas , incluso en una oportunidad me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien llevara a mi hija menor a su casa pese a que él está en su obligación de recogerla. Me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, añadió.

Asimismo, Andrea San Martín mencionó que este comportamiento le estaría afectando su salud emocional y aseguró que la actitud que ha tomado Juan Víctor se debe a la relación que mantiene actualmente con Sebastián Lizarzaburu.

“Un día mientras cenábamos con mi hija y sin razón alguna me comentó que su papá le dijo que Sandra no era su abuela, mamá de mi pareja actual, a pesar de que ella tiene conocimiento de quién es su abuela sanguínea y a quién le dice abuela de cariño. Todo este comportamiento de mi expareja se debe a mi relación actual”.