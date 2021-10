Yahaira Plasencia responde a sus detractores “Véanme tal y como soy”

Yahaira Plasencia ha regresado a los escenarios recientemente cantando en vivo en una presentación musical en Punta Cana. Tras esta presentación, la salsera fue duramente criticada por la conductora de televisión Magaly Medina, quien opinó sobre su desempeño vocal. Sin embargo, la cantante no se quedó de brazos cruzados y respondió a los comentarios.

“Le encanta cantar con pista, pero esta vez le hicieron cantar en vivo y ahí cómo se nota que no estaba bailando y solo (está) parada en el escenario. Pero van a ver como se le va la voz y le falta el aire, esa chica no tiene físico. Es tan joven y un cantante se debe a su público y al escenario donde está parado”, arremetió Magaly contra Yahaira Plasencia.

La conductora de televisión incluso la comparó la actuación en Punta Cana con los conciertos en Lima. “Ahí estaba sin el apoyo”, detalló. “Cuando lo hace acá en Lima, nosotros lo hemos dicho siempre y ella se defiende, se apoya mucho en los coros que le sostienen la voz ”. Medina también sugirió que Yahaira no seguiría estudiando canto, ya que no tendría “técnica [vocal] desarrollada”.

En una entrevista con el diario Trome, la cantante respondió a todos sus detractores. Resaltó que su talento no yace solo en su voz, sino también en sus pasos de baile.

“A mí me encanta, siento que es mi plus. Cuando van a ver un show, este es completo, me van a ver bailando. Aparte, a mí me encanta mostrar carne. En Son Tentación yo era la que más mostraba porque me ha gustado siempre”, comentó Yahaira.

Le pidieron que le mande un mensaje a las personas que la tildan de “creída” y “diva”. A ellos les dijo que cambien su percepción viéndola como realmente es. Dijo que les pediría “simplemente que me vean tal y como soy, como me ven en cámaras y fuera. No puedo ser hipócrita porque si a mí algo no me gusta, mi rostro lo va a decir”.

Asimismo, la salsera habló sobre los rumores que circulan y descartó haberse involucrado con hombres que tienen una relación. “Nunca ha sido cierto”, aclaró la intérprete de “Ulalá” al periódico. “Yo estoy tranquila. Yo tengo a mi familia, papá, mamá, hermanos; si ellos saben cómo soy realmente, no me interesa lo que la gente opine”, dijo firmemente.