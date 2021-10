Susy Díaz: Walter Obregón asegura que el ‘Mero loco’ no ha superado a la empresaria

La excongresista Susy Díaz y Walter Obregón viajaron a Cancún para celebrar el cumpleaños de la actriz cómica y con ello se diera una posible reconciliación entre ambos. El popular ‘Mero loco’, tras enterarse de este hecho, se pronunció.

Obregón no se quedó callado y dijo que el ‘Mero loco’ habla de él porque solo quiere llamar la atención. “Qué puedo decir de ese señor... Yo tengo mi negocio, dependo de mí mismo y solo está hablando porque quiere llamar la atención. Como está desaparecido, él no ha superado a Susy”, aseguró para Trome.

Hace unos días, el tumbesino se enteró que su expareja había viajado a México con Walter, conocido como el ‘Príncipe de Huarmey’, y a quien señaló como “vagoneta y vividor” porque cree que se está aprovechando de la mamá de Flor Polo.

Por otro lado, el empresario no quiso dar detalles de si ha retomado su relación o no con la excongresista. “Susy ha sido una mujer que sumó mucho a mi vida desde que la conocí y después del pleitazo que pasó, nunca dejé de tener comunicación con ella , por eso que es que me valora”, explicó.

Walter manifiesta que los trabajos de ambos fueron los motivos para tomar la decisión de alejarse de Susy Díaz. “El amor está ahí, vivimos dos años juntos, al principio me chocó bastante. Nuestra separación se dio por nuestros trabajos. Susy es celosa, pero nuestros negocios hicieron que nos distanciáramos, así que veremos qué va a pasar”, detalló.