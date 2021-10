Shirley Arica furiosa con Sebastián Tamayo en El poder del amor: “Exijo que me respete”

El episodio 49 del reality show El poder de amor, publicado en YouTube el 4 de octubre, además de presentar una nueva su gala de eliminación sirvió para que Shirley Arica exponga su molestia contra Sebastián Tamayo por los comentarios y gestos obscenos que el modelo y actor colombiano tuvo hacia ella.

La influencer y empresaria peruana hizo referencia a lo ocurrido durante el juego de las pinzas realizado una semana atrás. Ella, con los ojos vendados, no se dio cuenta de lo que pasó y se llegó a enterar tras visualizar días después el episodio, según comentó.

“ No es la primera vez que me hace una broma de ese tipo, y me molesta bastante . Creo que debería moderar ese lado no solo conmigo, sino con todas las chicas de la casa, porque no todos entendemos su humor”, expresó.

Días atrás, en el episodio 44, Shirley Arica habló del tema con Sebastián Tamayo durante una visita al cuarto rojo.

“En su momento hablé con Shirley, sé que me equivoqué en la manera de actuar. En su momento me sentí muy triste, pedí las disculpas requeridas”, indicó el colombiano.

“Definitivamente lo conversamos, me pidió disculpas. Trato de entenderlo porque me cae bien y le tengo cariño”, afirmó Shirley Arica.

“(Sin embargo) me siento ofendida porque no soy un objeto para que me cojan de esa manera, soy mujer, me debe respeto, y a todos por igual. No me gustó lo que hizo, no me gustó escuchar como se refiere a mí en ciertos capítulos”, manifestó.

Shirley Arica pidió que se tome el tema con seriedad. “No es chiste”, indicó e hizo referencia a cómo se desvió una situación parecida con otra participante, Andreina Bravo, a quien Sebastián Tamayo le soltó una frase también ofensiva, y que para arreglar la situación se sometió a un ‘exorcismo en el agua’.