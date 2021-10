Patricio Parodi: “Me confirman que Instagram se cayó, como Gian Piero Díaz”

Patricio Parodi utilizó su cuenta oficial de Twitter para referirse a la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp a nivel mundial que dejó incomunicados a millones de usuarios durante más de cinco horas. Dicha publicación captó la atención de miles de cibernautas debido a que en esta, el popular ‘Pato’ se burló del tropiezo que tuvo Gian Piero Díaz en Esto es guerra hace unos días.

En su post, el capitán de Los guerreros, quien recientemente se reunió con su expareja Flavia Laos, troleó al conductor de EEG, encargado de apoyar al equipo de Los combatientes en el reality de América TV.

“Me confirman por interno que IG se cayó, como Gian Piero”, fue el hilrante comentario que dejó Patricio Parodi en su Twitter.

Patricio Parodi se pronuncia en Twitter tras caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. Foto: Patricio Parodi/ Twitter

La publicación en la que ‘Pato’ Parodi bromea sobre lo ocurrido con Gian Piero Díaz en Esto es guerra se viralizó rápidamente. Hasta el momento, ha logrado superar los 3.000 me gusta y acumular cientos de comentarios donde sus seguidores recalcan que la caída no fue solo de Instagram, sino también de Facebook e Instagram.

Gian Piero Díaz sobre su caída en Esto es guerra

Tras resbalarse al pisar un plato con torta, Gian Piero Díaz se comunicó con América Espectáculos y reveló que tomó con humor la caída que tuvo en Esto es guerra. El compañero de Johanna San Miguel resaltó que esta era la primera vez que tropezaba en vivo.

“Venía invicto desde hace tiempo. No me había caído en EEG y bueno, ya me inauguré”, señaló el presentador de EEG.