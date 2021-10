Jonathan Maicelo tras asalto en su gimnasio: “Me apuntaron a la cabeza”

El pasado 29 de setiembre, Jonathan Maicelo se convirtió en una víctima más de la delincuencia tras ser asaltado en su propio gimnasio ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Dos delincuentes con armas de fuego interrumpieron el local del conocido boxeador peruano, a quien le apuntaron a la cabeza para robarle una costosa cadena de oro, celulares y un reloj valorizado en $ 25.000.

Tras aquel lamentable hecho, el deportista dio detalles de cómo sucedió el robo y los momentos de terror que vivió.

“Había apagado las luces donde la gente entrena. Estaba con mis chicos de venta conversando y cuadrando las ventas. La puerta estaba abierta y entraron dos ‘venecos’ armados. Uno se quedó vigilando la puerta y el otro apuntando a mí porque yo estaba delante del mostrador ”, comentó Jonathan Maicelo a Trome.

“En verdad, quise reaccionar, pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza, pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente . Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera, pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó $ 25.000 en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89″, añadió.

Jonathan Maicelo relató que quiso perseguir a los hampones, pero uno de ellos se quedó vigilándolo. Además, el boxeador se dio cuenta de que su vida corría peligro si intentaba frustrar el robo.