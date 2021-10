Ivana Yturbe cuenta que podría recibir a su bebé antes de tiempo

Desde que la exchica reality, Ivana Yturbe, se enteró que estaba embarazada se encargó de develar la noticia en todas sus redes. La esposa del futbolista Beto da Silva, actualmente se encuentra cada vez más cerca de poder conocer a su bebé, Almudena, aunque no sepa exactamente cuándo será el día porque no sabe cuántas semanas de embarazo lleva.

“La bebé está viniendo antes de tiempo (...) la última vez que estuve trabajando parece que Almu decidió que quería venir y me dio unas contracciones, por eso debo guardar reposo (...) hemos tenido un problema con el conteo (de semanas) porque como yo tuve una pérdida, pero vamos por encima de las 30 ″, comentó al programa En boca de todos.

La modelo también contó que no puede realizar esfuerzos y que debe estar en reposo constante, pero que al menos ya puede caminar al cuarto de su bebé para terminar de organizarlo. Mientras que Tula Rodriguez y Gino Pesaressi halagaban como quedaba la habitación, recalcando que no se preocupe por no saber la fecha exacta del nacimiento, sino, que se enfoque en disfrutar esta etapa.

Recordemos que la modelo se casó en febrero de este año con el jugador de la César Vallejo, luego de comprometerse en diciembre del 2020. Su ceremonia se llevó a cabo en la casa del excongresista Richard Acuña y en compañía de su círculo más cercano.

Ahora, la ‘princesa inca’ se ha alejado del mundo de la farándula y se encuentra netamente enfocada en cuidar a su bebé mientras mantiene a sus seguidores al tanto, publicando tiernas fotos de su embarazo al lado de su pareja en redes sociales, “Amé hacer estas fotos con mi gordi. Nos reímos full y quedaron lindas. Ustedes, ¿qué opinan?”, comentó en una de sus últimas publicaciones de Instagram.