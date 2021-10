Ethel Pozo sobre concursantes de Reinas del show: Han dado negativo y están ensayando solas

En la más reciente edición de América hoy, la presentadora Ethel Pozo habló sobre la actual situación de Reinas del show, programa de América TV conducido y producido por Gisela Valcárcel, quien tomó la drástica decisión de suspender el reality de baile por el contagio masivo de coronavirus entre su equipo de producción y concursantes.

Ante la polémica desatada el último sábado 3 de octubre, la hija de Valcárcel no fue ajena a la situación y aseguró que las bailarinas que han dado negativo ya están ensayando porque posiblemente Reinas del show vuelva al aire más pronto de lo pensando.

Además, Ethel Pozo contó que todas las concursantes se encuentran pasando por exámenes diarios para descartar la COVID-19 .

“ Las reinas que han dado negativo, si Dios quiere, las van a ver el próximo sábado, están ensayando algunas en sus casas y solas . Y continuamente todos los días se hacen la prueba molecular para cercar”, dijo Ethel Pozo.

Asimismo, la conductora de América hoy resaltó la importancia de la vacuna contra el coronavirus.

“En la academia no hay nadie, porque como se supo había alguien y el virus corrió muy rápido. Había que cercar a todos y, por supuesto, le mandamos a todos los que se están recuperando, no hay nadie con síntomas fuertes, graves y, por cierto, hay que recalcar que las vacunas son importantes y ayudan a que no hagas un cuadro grave ”, añadió.

Por su parte, Mariella Zanetti reafirmó lo dicho por Ethel Pozo y pidió que los otros espacios de televisión también sigan el ejemplo de Reinas del show.

“Es importante vacunarse. Y que sirva de ejemplo para otros programas. Acá no se priorizó el programa, sino la vida humana, y eso es lo más importante y que tenemos que resaltar”, destacó.