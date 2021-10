Dayanita se quiebra por niño que no es su hijo: “Quiero que sea algo en la vida”

Dayanita se mostró muy conmovida luego de confirmar que no tenía un hijo tras una dura batalla que protagonizó para conseguir el examen de ADN. La humorista fue hasta el programa de Andrea Llosa en busca de ayuda para que la mamá del pequeño autorizara las pruebas correspondientes. No obstante, la artista se llevó una gran decepción por los resultados.

En entrevista con Día D, la integrante de JB en ATV se mostró visiblemente afectada y preocupada por el futuro del niño, ya que tiene miedo de que no tenga una buena educación y pase por lo que ella vivió.

“ Me preocupa un montón que tenga que pasar lo mismo que yo he pasado , trabajar desde que era pequeño. Los niños no tienen la culpa de nada. Yo quiero que él estudie, sea algo en la vida, y demuestre a todo el mundo que puede. Yo no puedo estar así”, dijo Dayanita con lágrimas en los ojos.

Como se sabe, la actriz cómica fue víctima de maltratos por parte de su padre durante su niñez y adolescencia. Incluso, la madre de Dayanita contó las agresiones transfóbicas que su pareja realizaba contra la artista.

Dayanita desea adoptar un niño

A pesar de sentirme triste tras saber que no tenía un hijo biológico de 10 años, Dayanita manifestó sus deseos de adoptar.