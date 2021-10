Dayanita: Pamela Gómez reveló que le hubiese gustado que su niño sea hijo de la actriz

Dayanita se enteró de una gran verdad, ya que creyó que el niño era su hijo, pero en realidad no lo era. En el último programa de Andrea Llosa del miércoles 29 de setiembre, la madre del pequeño sorprendió a todos con sus declaraciones. Sin embargo, reveló que le hubiese gustado que su niño sea hijo de la actriz cómica. “Sí, claro. Uno no da la importancia a burlas”, dijo Pamela Gómez para un reportaje del programa Día D.

La joven también contó cómo fueron los días que vivió junto a la integrante de JB en ATV. “Un día fui a su casa, conversamos, yo fui a su casa, ahí pasó tres veces, cuatro veces. Sí me enamoré (...), como era chibola sí, pero pasó dos años, y de ahí ya no sentía nada ”, contó.

Gómez relató que nunca ha odiado a la actriz y la considera una buena persona. “No pensaba que iba a cambiar, nunca pensé eso. Pero se siente tranquila así como es, nadie lo va a quitar (…) Nunca he tenido rencor (...). ¿Odiarle? Nunca lo he odiado, nunca me ha asqueado, es una buena persona”, expresó.

A pesar de los resultados negativos de la prueba de ADN, Dayanita estuvo presente en el programa de Magaly Tv el último jueves 30 de setiembre y manifestó sus deseos de pasar la Navidad con el pequeño.

“Con la mamá del niño no tengo las cosas claras aún, pero espero exista la posibilidad”, aseguró. “Encantadísima porque varias Navidades nunca las he pasado en familia. Siempre las he pasado en Lima. Recién este año la pasaré con mi mamá porque la tengo cerca”.