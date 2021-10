Cineasta Michael Bay se queda solo en Machu Picchu: “Es lo más loco del mundo”

Michael Bay, reconocido cineasta estadounidense, está en nuestro país para las grabaciones de la siguiente entrega de la taquillera película Transformers. Equipo de producción y actores se encuentran ahora mismo en Cusco aprovechando la misticidad de los paisajes que podrán ser vistos en pantalla grande cuando el filme se estrene a nivel mundial.

Sin embargo, los responsables del largometraje no pierden la oportunidad para disfrutar de las maravillas que ofrece la ciudad. En esta oportunidad, fue Michael Bay quien tuvo una experiencia única en la ciudadela de Machu Picchu. El director se quedó completamente solo frente a la inmensa maravilla del mundo.

“Básicamente, todos me han dejado en Machu Picchu, los otros amigos de allá (se fueron). Soy, literalmente, la única persona en Machu Picchu ahora. Con qué frecuencia puedes apreciar una maravilla del mundo y tenerla para ti solo. ¡Asombroso!”, relataba emocionado.

“Soy la única persona en Machu Picchu ahora, ¡la única!. Solo yo, es realmente lo más loco del mundo”, repetía constantemente.

El video de Bay fue publicado en sus redes sociales junto a una descripción que continuaba haciendo mención de lo emocionado que se encontraba por haber vivido una experiencia que muy pocos han podido disfrutar.

“Alguno días son ‘ok’, otros días son geniales, algunos son incluso mucho mejores que geniales, como hoy. Uno de los lugares más espirituales del mudo. Después del video, dejé mi teléfono y solo escuché y caminé en total silencio”, rezaba el post del cineasta.

Los primeros días de octubre se están rodando las escenas de la séptima entrega de Transformers, esta vez llamada Transformers: The rise of the beasts, en el parque arqueológico de Sacsayhuaman y en el centro de la ciudad de Cusco. Es por ello que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) ha establecido que el miércoles 6 y jueves 7 de octubre se suspenda el ingreso de visitantes a estas zonas.