Britney Spears, Rihanna, Beyonce y otras celebridades que se distanciaron de sus padres

Britney Spears y su padre son el caso mas reciente de peleas entre famosos y sus familiares. Muchas de estas discordias han provocado distanciamientos, que no solo ha incluido silencio entre los protagonistas sino que también hubo hasta intercambio de difamaciones; algunos, incluso, llegaron a los tribunales. Conoce los casos de otros personajes populares que han tenido conflictos con sus progenitores.

Britney Spears

Britney Spears. Foto: EFE

Luego de trece años, la justicia retiró —solo hace unos días— la tutela paterna a Britney Spears, asignándole un tutor provisional elegido por el abogado de la cantante hasta el 31 de diciembre, para luego lograr su ansiada libertad y poder tomar sus propias decisiones. La guerra entre padre e hija comenzó en el año 2008, cuando se declaró a Britney Spears incapaz de hacerse cargo de los asuntos más importantes de su vida después de verse envuelta en varios escándalos relacionados con las adicciones y de necesitar ser internada en un centro de salud mental.

Rihanna

Rihanna. Foto: Difusión

El padre de Rihanna, Ronlad Fenty, marcó la infancia de ella debido a sus adicciones y malos tratos hacia su madre. Aunque ella fue capaz de perdonarlo, en el año 2019 volvió a estallar la desavenencia entre ellos cuando la cantante lo demandó por haber creado una empresa dos años antes llamada Fenty Entertainment con la que se hacía pasar por su representante para tratar de ganar dinero. Finalmente, la artista de Barbados retiró la demanda hace unas semanas, justo antes de que se celebrase el juicio y tras un año en el que Rihanna ha hablado del sufrimiento de Ronald Fenty cuando se contagió de coronavirus.

Beyoncé

Beyoncé. Foto: difusión

La relación entre Beyoncé y su progenitor se volvió complicada desde que la cantante alcanzó el éxito mundial, triunfo que él mismo propició como productor musical. Sin embargo, las diferencias entre Beyoncé y Mathew Knowles surgieron en el momento en el que se divorció de su madre para formar otra familia al lado de otra mujer; situación que Beyoncé jamás ha podido perdonarle.

Meghan Markle

Megan Markle. Foto: Difusión

La relación entre Meghan y su padre Thomas Markle empezó a tensarse poco antes de la boda con el príncipe Harry en 2018. Con el tiempo, ellos no han podido solucionar sus problemas familiares. Al día de hoy, Thomas ha despertado la polémica con declaraciones que dio en una entrevista a Fox News, al mencionar que no conoce a ninguno de los hijos de la pareja (Archie, de dos años, y Lilibet, de tres meses). Asunto por el que estaría dispuesto a llevar a Meghan Markle a los tribunales.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston. Foto: EFE

Nancy Dow, la madre de Jennifer Aniston, siempre fue muy exigente con ella hasta el punto de hacer sentir inferior a la protagonista de Friends y crearle algunos complejos durante su adolescencia, tal y como ella misma ha relatado en más de una ocasión. Cuando la actriz se volvió famosa, su madre develó varias de sus intimidades y llegó a escribir un libro titulado From Mother and Daughter to Friends: A Memoir, en el que contaba secretos de su hija.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin. Foto: difusión

El actor triunfó gracias a las secuelas de Mi pobre angelito, películas que lo lanzaron a la fama y a amasar una gran fortuna. Sus padres querían hacer crecer más ese dinero a costa del cansancio del actor hasta que Macaulay Culkin no aguantó y decidió manejar su carrera por sí mismo. Consiguió que un juez prohibiera a sus padres acceder a ese patrimonio cuando tenía tan solo 16 años y, años después, en una entrevista con la revista Time el actor calificó a su progenitor como “abusivo”: “Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas”.