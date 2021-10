Amor y fuego: Sebastián Lizarzaburu se pronuncia tras acusación de Juan Víctor Sánchez

Amor y fuego envió a su reportero a los exteriores del gimnasio ubicado en Miraflores donde trabaja Sebastián Lizarzaburu para intentar obtener declaraciones sobre el pedido de Juan Víctor Sánchez, quien lo acusó de exponer a su mejor hija en sus redes sociales.

Al principio, el ‘Hombre roca’ se negó e ingresó al local, pero después de unos minutos salió sorprendiendo al reportero y aceptó responder preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre. “Si él quiere comentar acerca de mí porque se basa en cosas que le contaron, que lo haga; pero yo no hablaré de él porque no lo conozco”, comentó en un principio.

Sin embargo, tras las insistentes preguntas de Gigi Mitre sobre el episodio del baño, el modelo señaló: “Si bien Lara no es mi hija, ella es la hermana de mi hija y vive conmigo, entonces es parte de mi familia y de mi hogar. No la voy a desatender, yo juego con ella, le preparo el desayuno, la llevo al baño, todo eso. Me consideraría una mala persona tratar a Lara distinto que a Maia y que ella sienta justamente que hay una especie de preferencia con la hermana” , enfatizó Sebastián durante la entrevista.

Aun así, Gigi no estaba contenta con su respuesta y exclamó: “Él no quiere aceptar que hizo algo inapropiado y lo subió a redes” . Además, le comentó a ‘Peluchín’ que el ex chico reality se habría sentido atacado por pensar que querían llevar el tema a la perversión cuando no era así.

Casi al final, Lizarzaburu reveló que sí intentó comunicarse con Juan Víctor Sánchez por mensajes. “Sé que él está pendiente en mis redes. Yo le escribí y le dije: ‘No te conozco, pero si tenemos un tema en común, que es que yo vivo con tu hija. Si quieres hablar de algo como adultos, hablemos’”, aclaró.

Al programa de espectáculos asistieron dos especialistas en salud mental para analizar diversos casos y aprovecharon para comentar sobre la declaración de la pareja de Andrea San Martín. “No es fácil convivir con otro hijo, pero lo aceptó como responsabilidad. Él tiene que entrar a una orientación profesional para saber cómo tratar con las dos familias”, añadió la psicóloga Lizeth Cueva.

Por el mismo lado, se le preguntó al modelo si sabría el argumento principal de la denuncia por violencia psicológica que le interpuso Andrea San Martín a Juan Víctor Sánchez; sin embargo, aseguró que no estaba al tanto aunque la acompañó a la comisaría. “Yo trato de no meterme, solo de escucharla si es que se quiere desahogar”, afirmó.

Especialistas opinan sobre el caso San Martín. Foto: Amor y Fuego

Por último, antes de volver a trabajar, Lizarzaburu mencionó que cada padre debe preocuparse sobre con quién permite que se junte su hijo. “Si volteas el tema, Andrea también tiene que estar pendiente con quién para Juan Víctor, a qué se dedica y creo yo que hay la suficiente confianza para saber con quién se relaciona el padre a su hija”, concluyó.