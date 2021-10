Yahaira Plasencia niega haberse metido en una relación: “Allá la gente que lo quiera creer”

Yahaira Plasencia se encuentra pasando sus días en Punta Cana para seguir impulsando su carrera musical. No obstante, y en medio de la fama creciente que le rodea, la salsera se sinceró sobre los escándalos que ha protagonizado, pero hizo hincapié en los rumores que se desataron cuando inició su relación con Jefferson Farfán, con quien terminó en medio de una polémica por infidelidad.

La interpreta de “Ulalá” negó que se haya metido en la relación del futbolista con Melissa Klug. Sin embargo, Plasencia admitió que se le hace imposible cambiar el concepto que se tiene sobre ella.

“ Nada (nunca me he metido en una relación), porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer , no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’. (...) Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, dijo la cantante para Trome.

Ahora, Yahaira Plasencia asegura que es otra persona y se encuentra más tranquila, ya que aprendió de sus errores del pasado.

“Cada vez que digo que soy otra Yahaira, siempre pasa algo, pero las experiencias que tuve han sido lecciones, siento que de alguna otra manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya ”, añadió.

Al ser consultada sobre sus aires de supuesta diva, Yahaira Plasencia dijo que se muestra ante cámaras tal como es.