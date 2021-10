Residente arremete contra J Balvin: “Tienes el talento de no tener talento”

El 28 de septiembre, J Balvin pidió a los principales exponentes del reguetón no asistir a la ceremonia de los Latin Grammy debido a la poca presencia del género en las nominaciones. A raíz de ello, René Pérez, más conocido como Residente, le respondió al colombiano con un duro mensaje, asegurándole que estaba completamente equivocado. Esto desató una fuerte polémica en redes sociales.

Más tarde, el exvocalista de Calle 13 reveló que el intérprete de “In da getto” lo llamó llorando y le pidió que eliminara la publicación donde lo criticaba. Además, se indignó porque compartió un post donde promocionaba productos inspirados en hot dogs.

Ahora, Residente ha vuelto a arremeter contra J Balvin en un video de Instagram donde lo tilda de “sin talento” y lo acusa de no ser empático con muchos de sus colegas por promover el boicot de los Latin Grammy.

Residente arremetió contra J Balvin y las redes se inundaron de hilarantes memes. Foto: composición Instagram/Twitter/Instagram

“Para las personas que dicen que José dio su opinión, él no dio su opinión únicamente, sino que hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo, artistas que a diferencia de ti no payolean (pagar para sonar en los medios), que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas y tú, en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, pides que los boicoteen...”, aseveró.

“Aunque tengo que admitir, de corazón, que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, añadió Residente en su post de Instagram.

En otro momento de su video, René Pérez también afirmó que J Balvin copió su mensaje de apoyo a los colombianos y le colocó su nombre.