Residente acusó a J Balvin de copiar su mensaje de apoyo a los colombianos y ponerle su nombre

El cantante de género urbano René Pérez no tuvo reparo en contar con lujo de detalles la conversación que tuvo con el colombiano J Balvin y los acuerdos a los que llegaron, luego de discutir por la pedida de boicot a los Latin Grammy de parte del intérprete de “Qué más pues?”. Además, aprovechó la oportunidad para responder a su padre, el empresario musical Álvaro Osorio, quien estuvo varios días enviándole indirectas a Residente a través de su cuenta oficial de Instagram.

El papá de J Balvin insinuó que su hijo estaría proyectándose en lo empresarial para sacarle provecho a su pelea con Residente. Foto: Instagram de J Balvin

El cantante J Balvin aprovechó la oportunidad de negocio tras el enfrentamiento con René Pérez y lanzó a la venta su nueva línea de ropa y merchandising con el logo de un carrito de hot dog, como respuesta a la comparación que hizo el intérprete de “Atrévete-te-te” de su música con el famoso carrito de perros calientes.

Al parecer, esto fue lo que desató la cólera de Residente, quien publicó un video en sus redes sociales respondiéndole: “José, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Primero, dile a tu papá que te deje de estar comparando con el economista Pirelli Drucker, porque no todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso”.

PUEDES VER: Residente reveló que J Balvin lo llamó llorando para que no lo criticara

Luego de asegurar que lo más importante del ser humano son los valores como persona, continuó diciendo: “Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve cuando llamaste llorando, el día que subí el video, a pedirme, que por favor bajara el video. Lo bajé”.

Sin embargo, esto fue solo el inicio de las revelaciones que dejaron atónito a más de un seguidor. Es así que René Pérez aseveró: “Mi padre me educó a mí con otros principios. Como por ejemplo, amar a mi país por sobre todas las cosas. Esa es la diferencia entre tú y yo. (...) Por eso, hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, para que entiendas. El único mensaje que le escribiste a tu país te lo tiene que escribir un portorriqueño porque no te sale ni eso.”

Las confesiones no quedaron ahí, sino que lo acuso de plagio: “Para colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones ‘José’, como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no. Lo pegaste tal cual”.

PUEDES VER: El papá de J Balvin defendió a su hijo de René al comparar su música con un carrito de hot dog

Asimismo, aseguró que mientras Colombia pasaba momentos muy duros por la crisis política que acontecía, J Balvín estaba más al pendiente del último disco que iba a lanzar, afirmando que poco o nada le importaba lo que le sucediera a los colombianos. No obstante, reconoció que tiempo atrás había intentado ayudar y hasta eran ‘panas’, pero lo “farsante” del artista era lo que no estaba dispuesto a tolerar más.

Por último, el cantante boricua René Pérez reconoció que el refrán que le dedicó su papá: “No acuses a un genio que al ser ataco saca su arsenal de inteligencia” está bueno; por lo que lo señaló a él como el victorioso de esta pelea que no tiene cuando acabar.